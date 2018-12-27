金門肉乾禁止銷台？ 防疫所闢謠：網路亂傳

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院農委會13日「依往例」公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定，將禁止期間延至108年12月31日 止；由於非洲豬瘟疫情正在中國各省市蔓延，金門地理與中國接近，農委會的公告，引來金門養豬戶及特產業者高度關切，擔心「肉乾無法銷台」，縣府今天證實，虛驚一場。
縣府強調，現階段金門偶蹄類動物肉品、加工產品及熟食品，只要符合檢查規則所訂相關檢疫條件及規定者，均可攜往台灣本島或其他離島。
金門社群網站近日流傳一分農委會13日公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定，網站還特別提醒：「金門旅遊不可不知的事：偶蹄類產品禁止輸台」。
消息傳出，部分民眾憂心又回到當年「滴水不漏」的嚴格管制時期，恐怕相關肉製品無法銷台，嚴重衝擊產業生態，還有網民說，「賴清德把金門列為疫區了」、「比共產黨還狠」。
但縣動植物防疫所長文水成說，鄉親應該是誤會了，禁運的管制公告，開始於2015年5月地區發生口蹄疫，縣府在疫情處理告一段落後，盱衡疫情、風險、養殖業者反應，不斷向中央爭取調整放寬，終獲理解，也使得管制措施逐次修正。
文水成說，此次農委會的公告，引發金門很多網友、特產業者及旅客詢問；其實，目前只要符合檢查規則所訂之動物來源場、銷台牧場3個月監測、隔離牛檢測、加熱溫度、時間製程者等條件，其去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟及調理包等，全部都可以銷往台灣。
文水成說，金門5月已取得世界動物衛生組織（OIE）認定為施打口蹄疫疫苗非疫區；防疫所已向農委會提出，評估金門進入拔針停打疫苗的前置作業，並要求提送專家會議檢討放寬偶蹄類動物產品銷台之檢查條件，以提升金門產品輸台台競爭力。
文水成呼籲，民眾前往中國切勿參觀牧場，回國入境不得攜帶任何動物產品，以免遭受重罰。
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農委會一只依往例公告修正的公文，在金門引發網友一陣討論。（記者吳正庭翻攝）
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金門去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟經過嚴謹的檢查及包裝，都可銷台。（金門動植物防疫所提供）
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金門業者將牛隻丶淘汰種豬進場屠宰及產品裝櫃運往台灣之前置作業。（金門動植物防疫所提供）
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金門肉製產品銷台前，都會蓋上縣府認證的標章。（金門動植物防疫所提供）
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