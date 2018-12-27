金門肉乾禁止銷台？ 防疫所闢謠：網路亂傳

2018-12-27 23:37

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院農委會13日「依往例」公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定，將禁止期間延至108年12月31日 止；由於非洲豬瘟疫情正在中國各省市蔓延，金門地理與中國接近，農委會的公告，引來金門養豬戶及特產業者高度關切，擔心「肉乾無法銷台」，縣府今天證實，虛驚一場。

縣府強調，現階段金門偶蹄類動物肉品、加工產品及熟食品，只要符合檢查規則所訂相關檢疫條件及規定者，均可攜往台灣本島或其他離島。

金門社群網站近日流傳一分農委會13日公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定，網站還特別提醒：「金門旅遊不可不知的事：偶蹄類產品禁止輸台」。

消息傳出，部分民眾憂心又回到當年「滴水不漏」的嚴格管制時期，恐怕相關肉製品無法銷台，嚴重衝擊產業生態，還有網民說，「賴清德把金門列為疫區了」、「比共產黨還狠」。

但縣動植物防疫所長文水成說，鄉親應該是誤會了，禁運的管制公告，開始於2015年5月地區發生口蹄疫，縣府在疫情處理告一段落後，盱衡疫情、風險、養殖業者反應，不斷向中央爭取調整放寬，終獲理解，也使得管制措施逐次修正。

文水成說，此次農委會的公告，引發金門很多網友、特產業者及旅客詢問；其實，目前只要符合檢查規則所訂之動物來源場、銷台牧場3個月監測、隔離牛檢測、加熱溫度、時間製程者等條件，其去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟及調理包等，全部都可以銷往台灣。

文水成說，金門5月已取得世界動物衛生組織（OIE）認定為施打口蹄疫疫苗非疫區；防疫所已向農委會提出，評估金門進入拔針停打疫苗的前置作業，並要求提送專家會議檢討放寬偶蹄類動物產品銷台之檢查條件，以提升金門產品輸台台競爭力。

文水成呼籲，民眾前往中國切勿參觀牧場，回國入境不得攜帶任何動物產品，以免遭受重罰。

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