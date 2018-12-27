翃舞製作最新舞作《無盡天空》 明起高雄連演3場

2018-12-27 23:43

〔記者張忠義／高雄報導〕由台灣新銳編舞家賴翃中去年創立成軍的「翃舞製作」，一年多來在國際編舞大賽的競賽旅程，足跡遍及歐、亞兩洲，巡演9國、29座城市，共完成50場演出，榮獲7項國際編舞大獎。

今年舞團最新長篇舞作《無盡天空》12月28、29日在高雄市文化中心至善廳連演3場，舞作取材是以去年開始屢獲國際編舞大獎的短篇作品《Birdy》為雛型而發展的長篇作品，深入探討人在生命中，在各種限制之下，追尋身命意義所遇見的荒謬與反饋。

面對世界的晦暗難解與詭異疏離，藝術總監暨編舞家賴翃中認為，除了對抗、閃躲與堅持，還需接納無奇不有的衝突；生命碰撞的過程中，產生各種不可理喻的事件；導致生活充斥著有形與無形的牢籠，在現實與思緒中無盡地繁衍，吞噬生命的能量；如何逃離無盡的荒謬思緒，如何將限制化為突破自我的養分，在無盡的天空尋找方向。

力邀鄭伊涵、簡麟懿、李宗霖、李杭澄、黃翔及楊雅晴等6名舞者同台詮釋，並情商第21屆傳藝類金曲獎得主、第47屆電視金鐘獎音效獎入圍者梁啟慧擔綱音樂設計、資深劇場工作者劉家明操刀舞台空間、新銳劇場服裝設計師黃稚揚設計服裝，兩廳院售票系統有預售票，詳情可上FB粉絲專業查詢「翃舞製作」。

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