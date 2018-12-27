醫病》男突癲癇 竟跟名嘴陳立宏一樣得腦癌「神經膠質瘤」

2018-12-27 23:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕54歲的許先生1年半前突然開始癲癇發作，1個月發作4、5次，甚至嚴重到昏迷，認知、語言和記憶功能都退化，就醫吃癲癎藥未改善，轉診進一步檢查才發現罹患腦癌「神經膠質瘤」，而且長在左腦海馬迴、靠近腦幹，手術切除後，大腦功能逐恢復，回到工地工作，

台中榮總神經外科醫師潘思延指出，神經膠質瘤是腦癌最常見的腦部原發性腫瘤，名嘴陳立宏就死於第4級（惡性度最高）神經膠質瘤，常見症狀頭痛、嘔吐、失語症、癲癇、肢體無力等，惡性度高且手術困難，以第4級來說，如果不治療，活不過2年。

許先生去年一次睡夢中突然嘔吐、癲癇發作，之後就頻繁發作，多次癲癇昏迷摔傷，吃藥效果有限，陸續出現說話不清、認不出人、忘東忘西、迷路等，轉診到台中榮總進一步影像和腦波等檢查發現，在左腦海馬迴及部分大腦顳葉異常腫大和放電，而且已經大到附近的腦脊隨液也看不到，仔細比對發現長了神經膠質瘤，必須切除。

手術醫師鄭文郁和潘思延說，許先生腦瘤位置不但在大腦深處、靠近腦幹，而且長在左腦海馬迴，而左腦海馬迴掌管語言、認知和記憶功能，切除過大會折損腦功能，過小易復發惡化，也無法改善癲癇，因此手術必須在安全範圍內做最大的切除，盡量保留最多功能，必須精準手術。

許先生術前進行腦瘤影像檢查定位，輔以術中導航和神經監測，在耳上頭部僅開刀5公分傷口，切除腦瘤、海馬廻和部分腦組織共4.5公分病灶，時間約2、3小時，1週後出院，目前仍服癲癇藥，追蹤約2年未再發作就能停藥，切除大腦損失的功能，因為範圍小，逐漸能由右腦代償輔助，昨天他現身感謝醫療團隊，術後未再癲癇發作，也重回工地工作。

中榮神經醫學中心副主任沈炯祺提醒，腦癌壓迫大腦會出現頭痛、噁心、癲癇或肢體無力等記憶、認知、語言功能，好發年齡60歲，常被誤認失智、中風，提醒如果突然癲癇且頻繁發作又噁心嘔吐，要進一步檢查。

沈炯祺補充說，手術是治療腦部膠質瘤的最佳方法，快速有效控制病情及相關症狀，中榮有神經、放射等多團隊做個體化醫療，安全且精準切除病灶，以最惡性的第4級神經膠質瘤，術後國際平均2年存活3成，院方10年來手100多例，存活率超過5成，有病患活超過10年。

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