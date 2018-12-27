中醫大水湳校區「要操場」 學生向陳建仁遞交連署書

2018-12-27 21:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學學生團體「水湳金雞母社」發起「中國醫要操場」連署，要求水湳校區設置永久性操場及戶外球場，在今天下午副總統陳建仁演講時提出訴求，遞交有2300名學生簽署的陳情連署書。校方說，水湳校區已規劃興建多功能體育館、階段性戶外球場，校區也鄰近中央公園，能符合學生活動需求。

副總統陳建仁今天出席學生會及學生議會合辦的「醫學教育的時代使命」講座，演講後接受提問，有學生發言說，校本部校地狹小，戶外球場只有兩面籃球場、一面排球場，全校6700名學生運動場地不足，學校向市府便宜買下16公頃大的水湳新校區，卻未規劃任何戶外球場或田徑場。

提問學生拿出由學生團體「水湳金雞母社」發起的連署書「中國醫要操場」，由學校學生議會代表遞交陳建仁，要求水湳校區設置永久性操場及戶外球場，指有2304名校內教職員生及今年畢業學生及校友、校外人士連署。

連署書內容希望政府能敦促學校正視學生訴求，履行購地時增加運動場地的承諾，讓學生得以在足夠而合理的空間裡安心的運動、學習及成長。

中國醫大主秘謝淑惠說，尊重學生發表意見，但部分學生意見不代表大多數人，學校場地會依學校發展規畫，目前水湳校區在校地內縮10公尺及3棟歷史建築可用面積變為11公頃，已規劃興建樓地板面積近12000坪的多功能體育館，內有球場等運動設施及場地，戶外有多處綠地，第一期工程興建行政、教學及學生宿舍後，也規劃階段性藍、排球場。

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