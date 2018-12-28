豬瘟惹的禍？ 她驚恐PO中國漢堡肉 網友：超噁快吐了！

2018-12-28 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，為了嚴防豬瘟疫區走私豬製品來台，全國防疫大作戰。近日則有網友分享一張照片說，朋友在中國廣東買了一個漢堡吃，沒想到整片肉排布滿一粒一粒的「坑洞」，讓人看了反胃想吐，許多網友更直呼，這恐怕就是非洲豬瘟惹的禍！

一名女網友27日在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，「朋友在廣東吃到這樣的肉，想請教廣大的廢友，這肉發生了什麼事...」，照片中可見，漢堡肉片上布滿大大小小的「坑洞」，而且還被咬了好幾口。原PO直呼，看到這照片密集恐懼症快爆發了，朋友更是「食慾全消，不敢吃，只好浪費食物了。」

照片曝光後，引起網友熱議，不少人想到這肉排恐怕就是中國非洲豬瘟疫情造成的，紛紛留言，「應該是最近病豬肉那件事 好噁心」、「起雞皮疙瘩了我」、「這是豬瘟的肉嗎，還是別吃了吧」、「其中有一個洞還吐出橘色的汁...」、「這是病毒豬....」、「超超超超級無敵噁心 快要吐了啦」。

但也有網友解釋，這應該是豬肉長「淋巴瘤」，通常是「豬生病硬打針、打抗生素，才會這樣子的」，通常都會丟掉。

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