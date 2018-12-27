看最後夕陽、迎曙光？ 恆春、枋寮交管措施報你知

2018-12-27 20:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2019元旦有4天連假，恆春半島有本島「最後夕陽」及「最早日出」，預期恆春半島連假將湧入10萬人潮，屏東枋寮及恆春分局從易壅塞的台1線水底寮路段，一直到墾丁龍磐迎曙光周邊，都祭出交通管制及分流措施，盼疏解大量車潮，呼籲民眾如遇塞車保持耐心。

遊客最愛的本島第一道曙光，將於清晨6點35分在屏東墾丁龍磐草原東方海域現身，屏縣府及恆春半島業者邀請南島舞集等表演團體，陪伴迎曙光民眾等待，還提供住宿券等獎品供摸彩，迎接2019年的到來；前一天，恆春鎮公所也在關山舉辦揮別夕陽活動，白天在恆春西門廣場還有農漁特產促銷活動及愛心跨年晚會等活動。

警方粗估，恆春半島各大飯店民宿平均住房超過8成，連假可望湧入超過10萬人潮，最熱門的龍磐公園營曙光，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段，從元旦凌晨零點起交通管制，在鵝鑾鼻公園與滿州界碑等兩處停車場設有接駁站，免費接駁民眾到龍磐草原迎曙光，接駁站自元旦凌晨3點30分，視遊客量適時發車開往龍磐草原，觀賞完曙光到早上8點再將把民眾接回接駁站。

通往墾丁景區的台26線熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台26線31到31K處道路、屏153線射寮路口至墾4之1路口段及墾丁大灣路道路兩側禁止停車；車城和平路口、中正路口、中山路124巷前及墾丁大灣路段，視車流分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等，強力取締違停。

連接台東及墾丁地區的枋寮分局將於台1線436K（水底寮五岔路口）到445.5K（嘉和路口）視車潮調撥車道，預計12月29、30日早上8點到12點，北上車道調撥予南下車輛使用；元旦下午2點到6點，則視情況將南下車道調撥予北上車輛使用，並祭出替代道路分流措施；因應沿山公路施工，北上車流增加時，將管制台1線中山路口禁止左轉，引導改道枋寮陸橋下左轉進入枋寮市區。

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