醫病》趴桌睡右下肢後側酸痛 原來是椎間盤突出壓神經

2018-12-27 23:31

〔記者王俊忠／台南報導〕參與桌球隊、曾車禍摔落地面的21歲王姓男大學生，之前趴在課桌休息常覺得右下肢後側有酸痛感，後來症狀愈嚴重，坐著與彎腰時常發作，到大醫院就診、確定是椎間盤突出壓迫神經。醫師提醒好發族群要改善生活習慣，撿拾地上東西、不論輕重，都改用蹲下取代彎腰。

衛福部台南醫院復健科主治醫師林聖涵表示，男大生後來覺得右下肢後側酸痛感範圍越來越大，連右腳外側也有麻的感覺，這些症狀大多發生在坐著和彎腰的時候；而站著、走路、躺著的時候會改善些，患者懷疑自己症狀是坐骨神經痛，到大醫院就診、接受肌電圖及核磁共振檢查，證實是第5腰椎/第1薦椎的椎間盤突出造成神經壓迫，起初患者因為忙、未正常治療，療效有限，後來接受常態性治療並聽醫師建議改善日常生活習慣及居家復健運動，症狀有大幅改善，迄今半年即使正常運動也未再復發。

林聖涵說明，腰椎椎間盤突出壓迫神經形成俗稱的坐骨神經痛，好發於20歲到50歲者、長時間彎腰、搬重物、運動傷害與出車禍、受到撞擊等族群。其實所謂坐骨神經痛大部分並非坐骨神經出問題，而是來自於腰椎神經的問題。

林醫師表示，這病症如發展到肌肉無力、萎縮或括約肌控制異常，可以手術治療；如僅限於下背痛或下肢輻射痛，可先嘗試藥物、物理、改善生活習慣與居家復健運動等保守治療。

林聖涵同時提醒有腰椎椎間盤突出的患者應注意良好生活習慣的養成，1、撿拾或搬運地上物品時，不論輕重，以蹲下取代彎腰拿取、2、工作或需長時間彎腰時考慮使用護腰、3、提重物時，物品盡量靠近身體、4、坐姿宜使用有椅背支撐的座椅、5、久坐30分鐘後就起身走動一下。

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