打工換宿愛上義式冰淇淋 她用台灣元素參賽獲獎

2018-12-27 21:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說八年級生就是草莓族？27歲鹿港女孩趙韻嵐，因為到歐洲打工換宿，天天吃義式冰淇淋，回到台灣也忘不了，決定重新學習在鹿港創業，初試啼聲參加比賽，就拿到進入決賽的門票，決定在29日免費提供200球得獎手工冰淇淋，跟鄉親分享榮耀！

趙韻嵐從大學畢業後，先進入彰濱工業區工作，但覺得老是被說是草莓族，決定辭工作到澳洲打工遊學，連續2年必須天天3點起床，從5點開始就要在農場摘草莓、藍莓與櫻桃，存夠了錢，再轉往歐洲，繼續打工換宿的生活。

趙韻嵐說，她很喜歡吃冰淇淋，到了歐洲發現義式冰淇淋好平價，幾乎天天都吃，愛上義式冰淇淋更有層次的口感，讓她決定以此創業。

從愛吃冰淇淋到賣冰淇淋，趙韻嵐從頭學起，她覺得台灣人很愛吃水果，在義式冰淇淋加入當季水果的口味，讓吃冰淇淋就像吃水果一樣天然。

開店不到半年，趙韻嵐決定參賽來挑戰自己，她參加上海國際手工冰淇淋大師賽的分區賽，以台灣元素來作為自選題，把看似再尋常不過的台灣白甘蔗黑糖炒過，再加入海鹽，做出海之鹽冰淇淋，甜中帶鹹的滋味，讓單純的清甜多了人生況味；指定題「柚見華爾滋」，則以柚子入味，一舉拿下分區冠軍，取得明年的總決賽權。

鹿港鎮長許志宏、鹿港鎮代會主席王炫斐今天都來分享得獎榮耀；許志宏說，手工冰淇淋很有層次感，這是鹿港之光；王炫斐也大讚年輕女孩能吃苦創業，非常不簡單。

趙韻嵐說，將在29日中午12點，在鹿港山風藍義式冰淇淋店，提供200球得獎冰淇淋，來跟鄉親一起分享冠軍榮耀。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/