因應非洲豬瘟 虎尾公所率先宣布代收事業單位廚餘

2018-12-27 20:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕因應雲林縣政府非洲豬瘟禁廚養豬政策，新科虎尾鎮長丁學忠今天下午率先宣布由公所清潔隊代收廚餘，並依受託代清除處理一般事業廢棄物標準收取費用，解決各級學校及事業單位及店家困擾。

為防止非洲豬瘟疫情，雲林縣率全國各縣市之先，全面實施禁止使用廚餘餵豬，引發各級學校及事業單位不知如何處理廚餘的困擾。

丁學忠說，近日來頻頻接獲業者反映禁用廚餘養豬政策宣布後，原本都由養豬業者代收的廚餘不知該如何處理，困擾不已。

丁學忠就在今天下午率先其他鄉鎮市宣布，針對事業單位，學校等廚餘找不到去處的困擾提出代為解決的處理方案，將自108年1月3日起由虎尾公所清潔隊代為清運廚餘，並依雲林縣鄉（鎮、市）公所受託代清除處理一般事業廢棄物標準收取費用，至於所清運的廚餘全部運送至台塑六輕南亞廚餘堆肥場。

丁學忠指出，收費標準如下，廢棄物集運點與處理場單程距離30公里以內，代清除處理費用（元／噸）＝1578元＋處理場費用。

逾30公里以上，代清除處理費用（元／噸）＝1578元＋〔1.8元 x（公里數－30）x 2〕x 公噸數（未滿1公噸以1公噸計算）＋處理場費用。

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