非洲豬瘟人心惶惶 衝擊廚餘後端回收

2018-12-27 21:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕近期非洲豬瘟在中國傳出嚴重疫情，造成台灣畜牧業人心惶惶，小型養豬場已紛紛改用飼料替代廚餘餵豬，衝擊養豬廚餘後端再利用去處，高雄市每日回收家庭養豬廚餘近50噸，如數量無法消化，短期著手準備改做堆肥。

環保局強調，從碳足跡來看，廚餘回收養豬仍是最佳的選擇，環保局現行收受民眾排出廚餘分為養豬廚餘及堆肥廚餘，每年養豬廚餘回收量約1萬7000公噸，平均每日回收近50噸養豬廚餘，均標售予合格之畜牧廠商。

環保局表示，目前農委會及環保署尚未宣布禁止廚餘養豬，現今仍將養豬廚餘提供給合格畜牧場，進行廚餘再利用，並加強稽查相關畜牧場是否符合高溫蒸煮程序，同時持續關注非洲豬瘟疫情。

未來如果回收廚餘無法消化，環保局將依行政院環保署規劃方案，進行前端瀝水、脫水，短期優先送至現有廚餘堆肥廠或民間堆肥廠進行堆肥處理，若堆肥廠處理量能不足，再送至焚化廠進行處理，長期則朝向以集中式廚餘生質能源廠處理。

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