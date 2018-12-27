傳外交部停發越南觀宏簽證 學者憂矯枉過正

2018-12-27 20:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕153人越南團來台違法脫團，也暴露觀宏專案審查漏洞，如今有學者反映，外交部已全面停發越南觀宏專案簽證，由於觀宏專案只要7天前送件，很多旅客早在1個月前訂好機票再請旅行社送件申請，如今外交部「反應過度」，受影響的越南旅客恐達上萬人。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，每年越南持觀宏簽證入境約有10萬人，相當於每天有300人入境，這是不小的數目，尤其現在年底量大，很多旅客早在1個月前就買好機票，地接社往例也都在7天前送件就會拿到簽證，如今全面停發恐影響上萬名旅客，他已請政委張景森協助處理。

黃正聰認為，台灣還是要展現歡迎國際旅客的立場，不要讓人家覺得不友善。

黃正聰直指，外交部此舉是「反應過度」，總體來說越南今年約有10萬名越南人持觀宏專案入境，違規人數約500人左右，等於500個才跑掉1個，逃脫率不算太高，台灣應該在執法端更嚴格加強，才不會讓越南鄉親「甲賀道相報」。黃正聰說，持觀宏專案入境的旅客有問題的很少，卻變成旅行業者在承擔後果，過去對逃逸旅客罰責太輕，移民署抓人的能力也不夠先進，很多人跑掉都還沒抓到，才會讓不法集團認為有機可乘，若加重處罰，就可有效嚇阻，而不是把國門弄窄，矯枉過正。

外交部表示，僅取消事發的越南組團社後續的5團、182人的觀宏簽證，至於其他組團社已申請到的觀宏簽證並未取消。

據觀光局統計，105年申請觀宏專案的越南籍旅客為12473人，違規逃逸有29人，106年申請觀宏專案的越南籍旅客有91436人，違規逃逸有32人，今年截至11月底申請的越南旅客有89852人，違規人數達348人（不包含此次逃脫的152人）。

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