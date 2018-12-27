新課綱更多學習彈性！桃市各高中紛開特色課程

2018-12-27 23:38

［記者許倬勛／桃園報導］12年國教新課綱明年8月就要上路，新設6節的「彈性學習課程」，高中則降低必修、提高選修，校方得開設班級數的1.2至1.5倍選修課，增加彈性學習時數；為此市府教育局於今上午在平鎮高中舉行「桃園市高級中等學校課程發展與精緻教學中心」揭牌典禮，由平鎮高中擔任中心學校，與全市各校合作推動特色課程的發展。

教育局指出，為了新課綱的推動，各校教務主任互相交流、共學，為求新課程能系統化、一致性，相較其它縣市，桃市特別成立教學中心，各校可以截長補短，也能跨縣市取經，以求特色課程能更完備，讓明年入學的學子，在新課綱環境中安心求學。

明年上路的新課綱規定有6節「彈性學習課程」，分為「校訂必修」及「多元選修」，校方可依學校特色規劃課程與教材，必修在畢業前須修滿4學分，選修則須修滿8學分。

平鎮高中棒球隊名滿天下，被譽為職棒、國手搖籃，學校以棒球為主題，開設一門結合體育、物理、英文的校訂必修課程，校長胡劍峰舉例說，棒球博大精深，投手投出的直球、變化球，就涉及物理原理，此外也能學習棒球相關文學，或者是用棒球學英文`，相當有趣。

多元選修部分，壽山高中開設「全球公民議題專題實作」，讓學生化身為小記者，就各項議題設計問題，並實際採訪，或者以辯論會的方式，培養作為未來公民該有的能力；大溪高中則是以「大溪學社群」為特色課程，了解大溪的文化、環境、產業。

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