更便捷！明年元月起 輔大醫院調整接駁車路線

2018-12-27 21:10

〔記者葉冠妤／新北報導〕明年元月起，天主教輔仁大學附設醫院接駁車新路線將改成從輔大醫院到新莊、泰山、板橋等地區的點對點行駛，增加班次，減少繞行路途，相對縮短大眾搭乘和等車時間。調整後，輔大捷運線尖峰時間每10分鐘1班，其他路線約40分鐘1班，相較原本的兩小時一班，大幅度縮短車次間隔。

輔大醫院指出，自去年9月底開幕後，輔大醫院接駁車除規劃一路線是往返醫院及捷運站，其他接駁路線則是經過新莊、泰山、板橋車站及樹林等，明年起則全面性調整，以點對點行駛，將路線集中、行駛時間縮短，避免與公車路線重疊，讓大眾更加快速往返輔大醫院，提升搭載率與搭乘便捷性。

輔大醫院表示，調整後路線搭乘站點分別是，「輔大捷運線」在捷運輔大站1號出口，「板橋線」在捷運板橋站3號出口，「上新莊線」在佳瑪百貨、財元廣場、新莊戶政事務所，「下新莊線」在福營國中對面，「泰山線」則在泰山戶政事務所。

輔大醫院行政副院長肇恆泰表示，這次大幅調整接駁車，希望能集中候車點及候車時間，讓行車時間更短，讓更多民眾願意搭乘使用。

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