跨年做公益！後壁30日千人拔蘿蔔 西港義賣寢具

2018-12-27 22:56

〔記者楊金城／台南報導〕跨年做公益，後壁菁寮無米樂社區30日首辦「千人拔蘿蔔」公益活動，報名收入將捐給在地學校、弱勢家庭和北台南家扶中心，今天菁寮國小、菁寮國中學生下田體驗拔蘿蔔為千人拔蘿蔔宣傳。

此外，在台南西港深耕30年、打響台灣品牌「伊登名床」的福培實業公司，元月5日舉辦30週年慶，副總伍英姿回憶與夫婿創業艱辛，最能體會困境之需，當天也將舉辦生活寢具公益義賣會，義賣所得全數捐北台南家扶作為助學金，義賣目標籌措10萬元，提供50樣生活寢具義賣，當天民眾在體驗區拍照打卡，即可獲得限量的精美腰靠枕1個。

無米樂社區30日首辦「千人拔蘿蔔」由後壁區公所、無米樂規劃工作室、菁寮無米樂社區等合辦，報名費1人100元，可帶10台斤白蘿蔔，社區規劃師黃永全說，藉由千人拔蘿蔔為農村旅遊、社區經濟帶來地方創生，關懷弱勢，當天還有放風箏、玩飛盤、踢足球、堆蘿蔔山、蘿蔔葉貼稻草人比賽。

為了響應千人拔蘿蔔，菁寮國中校長楊記賓與菁寮國小校長戴淑娟在一個多月前先帶學生到農田種下白玉蘿蔔與油菜花的種子，今天師生體驗拔蘿蔔。

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