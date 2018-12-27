第3屆台日海洋會議 簽署打擊走私偷渡等兩備忘錄

2018-12-27 21:11

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕第3屆「台日海洋事務合作對話會議」27日於東京召開，雙方傍晚簽定「台日走私及非法入出國應處合作」、「海洋科學合作」兩項備忘錄。未來將加強共同打擊走私偷渡、海難搜救、海洋科學調查、漁業等領域的各項合作。

台日雙方從2016年起，由兩國對口單位台灣日本關係協會（簡稱台日協會）與日本台灣交流協會（簡稱交流協會）輪流作東，每年召開「台日海洋事務合作對話會議」，今年第3屆在東京舉行。台灣由海洋委員會、海巡署、農委會漁業署、科技部及外交部派員組團與，由台日協會秘書長張淑玲擔任團長，會長邱義仁則擔任顧問列席指導。

交流協會會長大橋光夫致詞時表示，2016年10月召開第1屆台日海洋事務合作對話會議以來，台日推動海洋事務合作，從海洋危機管理的觀點出發，雙方均有建設性的討論。

大橋指出，台日雙方相關人士歷經17年努力，終於在2013年簽署台日漁業協議，這是台日秉持誠意、耐心談判的結果，達成歷史性的成功。他還強調，哪怕是複雜的問題，雙方立著於大局進行對話、運用智慧，一定能克服，並符合雙方的期待。

邱義仁致詞時表示，建立對話機制很重要，更重要的是讓未解決的問題，能夠比較有系統，而不是個別、分散的來處理。他表示，很高興能來參加第3屆台日海洋事務對話會議，相信以後還有第4、第5屆，持續下去。

雙方經過3小時的閉門會談後，晚間由邱義仁與大橋進行簽約儀式，駐日代表謝長廷和交流協會理事谷崎泰明也到場觀禮。

台日走私及非法入出國應處合作備忘錄提及，兩協會將致力推動台日間有關走私及偷渡的全面合作，為此，台日兩協會未來將可各自向日方海上保安廳及台方的海巡署提出合作請求，並且在可能範圍內就走私與偷渡的應處對策交換相關技術與情報資訊。兩協會也將輪流主辦實務層級的年度會議。

海洋科學合作方面，將就大氣、地質、地球物理、生態與環境變遷的學術合作交流，全力推動雙方合作，兩協會也能向對方相關部門提出合作請求。

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