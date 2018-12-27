防範非洲豬瘟 陳建仁：不要上網購買國外的豬肉製品

2018-12-27 20:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日下午應中國醫藥大學學生會之邀，前往該校以「醫學教育的時代使命」為題進行演講。針對非洲豬瘟防疫議題，陳建仁認為，管制入境旅客攜入肉類製品非常重要，也呼籲國人不要上網購買國外的豬肉製品，共同做好相關防疫工作。

副總統在演講時，與同學們分享國外來台醫師及傳教士在醫療所做的奉獻與努力，他們尊重生命的理念，以及對臺灣公共衛生與醫學的貢獻值得學習。

針對台灣人口所面臨的高齡化問題，副總統認為，未來健康照護的挑戰中，唯有終生學習才能讓我們日新月異，成為臺灣醫學的領航者和開拓者。

副總統提到未來可以透過人工智慧（Artificial Intelligence）、大數據（Big Data）及健康雲（Health Cloud）來面對包括新興傳染病、人口老化、退化性疾病及環境病等健康照護的挑戰。

副總統也和同學分享，他認為精準醫學的理想，包含了預防醫學、預測醫學、個人化醫學及參與醫學；而「智慧」帶來良醫的科技創新，「慈悲」帶來善醫的人道關懷，期許中國醫藥大學師生們「在台灣醫學史上，寫下屬於您的輝煌一頁！」

隨後，副總統與同學們座談。針對各界關心的非洲豬瘟防疫議題，副總統以他處理2003年「嚴重急性呼吸道徵候群」（SARS）經驗指出，因為台灣不是「世界衛生組織（WHO）」的成員，當初曾遭遇許多艱困，不過在政府各相關部會及單位的共同努力，最後仍完成抗煞工作。由於政府有SARS、H1N1禽流感等防疫經驗，因此已有良好的因應措施。至於如何防堵非洲豬瘟疫情，副總統認為，管制入境旅客攜入肉類製品非常重要，也呼籲國人不要上網購買國外的豬肉製品，共同做好相關防疫工作。

有關同學們請副總統分享他的從政心得，副總統指出，政治家所要考慮的層面更廣，除了顧及人民的感受，也要瞭解自身以外的領域；但他也認為，政治工作者仍要以專業做為基礎，少用政治考量，真正的權力就是服務，一位好的政治家要將自己當做公僕。

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