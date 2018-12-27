冷氣團發威全台最低溫探10度 元旦有雨無緣迎曙光

2018-12-27 18:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕冷空氣來襲，中央氣象局預估，這波大陸冷氣團逼近強烈大陸冷氣團上限，有機會增強，預計影響至下週日，北台灣明顯變冷，中南部早晚也偏冷，中部以北最低溫12、13度，北部空曠地區下10、11度，下週日到元旦受南方水氣影響，全台有雨，想迎接新年曙光恐無望。

中央氣象局表示，今起受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，影響期間北部整天都偏冷，低溫僅11度，高溫不超過20度，中南部低溫約12到14度，高溫約22、24度，東部低溫14度左右；冷空氣最強的時候在週五深夜、週六清晨及下週日清晨，預估中部以北最低溫12、13度，北部空曠地區有機會下探10、11度，其他地區約14、15度。

天氣方面，預報員陳伊秀表示，今起到下週日北部、東北部有機會發生較大雨勢，花東地區也會有零星降雨，中南部則以多雲為主。

氣象局預估，下週日冷氣團減弱為東北季風，但南方雲系北移，各地水氣增加，全台有雨，北部、東北部降雨明顯，不排除有局部大雨發生，中南部和花東地區有短暫雨發生機會；受降雨影響，各地持續出現低溫，中部以北低溫約13、14度，其他地區15到18度，3000公尺以上高山如玉山、合歡山等都有機會下雪。

氣象局表示，今年元旦各地都是飄雨、雲量較多的天氣型態，估南部迎曙光機率僅2到3成，東半部更低，無緣迎接新年曙光。

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