故宮南院跨年連假不打烊！元旦免費參觀 直播維也納音樂會

2018-12-27 19:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院跨年連假不打烊，12月29日至2019年1月1日，天天開館，元旦當天更開放免費參觀，晚上6點起在二樓大廳直播「2019維也納新年音樂會」，邀請民眾和全球觀眾一同慶祝新年到來！

南院處處長彭子程說，南院分別在2016與2018年與台視合作，在北側慶典花園同步播映維也納新年音樂會，獲廣大樂迷迴響；為了提供更舒適的聆賞空間，今年移師室內，在6層樓高、400坪的玻璃帷幕當代建築空間，架設350吋LED電視牆衛星直播音樂饗宴，當天延長開館到夜上9點。

超過半世紀的奧地利傳統「維也納新年音樂會」2019年將在維也納的愛樂之友黃金音樂廳（Musikverein）舉行，由「德勒斯登國家管弦樂團」首席指揮克里斯蒂安．提勒曼（Christian Thielemann）擔任指揮；故宮南院現場由台視主播郭于中、古典音樂台主持人Emma聯手主持，下午5點30分起安排嘉義市國樂團暖場演出，6點15分音樂會開始。

2019年元旦當天免費參觀，夜間6點至8點園區接駁車優惠價10元、8點後免費搭乘；為鼓勵在地鄉親前來南院參觀，嘉義縣市居民下午3點後憑證至售票口取免費票入館參觀的優惠措施，延長至2019年12月31日。

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