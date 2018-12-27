沒衛生？燒肉店員工抱桶裝冰吃還PO網 被罵翻急道歉

2018-12-27 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城一間知名燒肉店被網友爆料，店內員工抱著店內的桶裝冰淇淋，用湯匙挖著食用，還用同一支湯匙繼續挖其他桶吃，更離譜的是，該名員工還相當得意地將這行為拍下、上傳Instagram，引來網友撻伐。燒肉店總部27日稍晚發出聲明，已解聘該名員工，且不排除採取法律行動。

1名匿名網友26日晚間在知名的學生社群網站「Dcard」發文，標題為「是員工就可以抱著一桶冰淇淋吃？」內容寫道，她無意間發現有燒肉店的員工在Instagram的限時動態發文，表示直接用湯匙挖店內桶裝冰淇淋來吃是「上班的樂趣」，然而該員工挖完桶裝的抹茶冰淇淋吃下後，又繼續挖其他桶來吃。

原PO表示，自己並非該員工的友人，她只想知道是否每間店的店員都會這樣、也想知道網友們的觀感如何。

網友們看完貼文，紛紛在底下留言痛批「噁爆」、「非常沒衛生」、「做這種事還敢拍照PO出來，明顯就是請大家快來檢舉」、「太扯了」。

該名闖禍員工稍晚趕緊在Instagram發道歉文，表示一切都是她個人的行為，希望大家停止評論、不要再針對店家留負評。而燒肉店在其臉書的粉絲專頁宣布，該名員工的偏差行為已嚴重違反產品管理規範、涉及偷竊，已傷害公司的聲譽，總部知悉後已立即予以解雇，同時會追究法律責任。

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