頭份公所力推講客語 90職員獲初級認證

2018-12-27 22:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所推動客家文化保存不遺餘力，近期不僅規劃「每日一客」時間，由員工輪流客語廣播，還開辦研習班，鼓勵員工參加客語能力認證，今年共119人報考，多達90人通過，當中還有非客家籍的主管和員工也順利拿到初級認證，對客語保存及傳承貢獻良多。

苗栗縣作為客家大縣，許多以客家人為主要居民的鄉鎮市公所皆致力推動客語保存，其中頭份市公所更規劃「每日一客」時間，由公所員工輪流於晨間時段，透過廣播系統分享一句客家話，不僅帶動同仁學習客語風氣，也讓來洽公的民眾沉浸在客語環境之中。

公所主任秘書徐麗君表示，由於許多洽公鄉親都是客家人，為了使服務更確實，公所鼓勵員工多學、多講客語，所內也張貼客家諺語，並協助許多非客家籍的主管及員工學習，今年90名員工通過客語初級認證，推廣母語的成果亮眼，令公所備感成就。

徐麗君強調，語言是文化的根本，藉此提升公務人員客語服務的能力，更期盼帶動鄉親學習客語的風氣，鼓勵大人小孩經常開口講客家話，使母語及文化能夠永續傳承。＃

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