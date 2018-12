颱風「帕布」生成影響跨年？最新全球模擬路徑圖曝光

2018-12-27 18:59

〔即時新聞/綜合報導〕現在位於菲律賓呂宋島東南方的「35W」熱帶低壓極有可能成為今年編號第30號颱風「帕布」,美國氣象專家指出,該低壓正在逐漸加強;許多民眾擔心它是否會影響台灣31日跨年夜,目前最新的全球預報系統模擬路徑也已出爐。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特中指出,該熱帶低壓正在菲律賓海增加強度,可能在28日、29日穿越菲律賓群島前成為第30號颱風,從今(27)日起至29日,菲律賓北部、中部地區有機率出現強風與大雨。

佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報系統路徑模擬圖(GFS Ensembles),可看出最新研判出的「35W」熱帶低壓移動路徑預測,均為穿越菲律賓南部群島,而後它將移動到南海、朝中南半島的越南、泰國、寮國與馬來西亞前進。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)對「35W」熱帶低壓發布參考警示,並指出今日凌晨6點時,它的中心絕對位置在北緯10.4度、東經129.9度,預計它消失前沿途將影響馬尼拉、斯里巴加萬港、胡志明市等主要城市。

傑森.尼科爾斯推特全文

TD 35W (#UsmanPH) is strengthening over the Philippine Sea and likely strengthens to a tropical storm before crossing the central #Philippines on Friday and Saturday, local time. Damaging winds, heavy rain and #flooding likely in N & C Philippines Thursday night through Saturday. pic.twitter.com/QdUpaONXTS