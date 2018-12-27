颱風「帕布」生成影響跨年？最新全球模擬路徑圖曝光

2018-12-27 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕現在位於菲律賓呂宋島東南方的「35W」熱帶低壓極有可能成為今年編號第30號颱風「帕布」，美國氣象專家指出，該低壓正在逐漸加強；許多民眾擔心它是否會影響台灣31日跨年夜，目前最新的全球預報系統模擬路徑也已出爐。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特中指出，該熱帶低壓正在菲律賓海增加強度，可能在28日、29日穿越菲律賓群島前成為第30號颱風，從今（27）日起至29日，菲律賓北部、中部地區有機率出現強風與大雨。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報系統路徑模擬圖（GFS Ensembles），可看出最新研判出的「35W」熱帶低壓移動路徑預測，均為穿越菲律賓南部群島，而後它將移動到南海、朝中南半島的越南、泰國、寮國與馬來西亞前進。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）對「35W」熱帶低壓發布參考警示，並指出今日凌晨6點時，它的中心絕對位置在北緯10.4度、東經129.9度，預計它消失前沿途將影響馬尼拉、斯里巴加萬港、胡志明市等主要城市。

傑森．尼科爾斯推特全文

TD 35W （#UsmanPH） is strengthening over the Philippine Sea and likely strengthens to a tropical storm before crossing the central #Philippines on Friday and Saturday, local time. Damaging winds, heavy rain and #flooding likely in N & C Philippines Thursday night through Saturday. pic.twitter.com/QdUpaONXTS — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年12月26日

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