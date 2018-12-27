韓國瑜打算收城市稅 中國客：可能不去高雄了

2018-12-27 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜最近表示希望未來能收城市稅，只要非中華民國國籍，到高雄觀光一天就可能會收100元城市稅。有中國網友就跑到韓國瑜臉書留言，表示本來想來高雄自由行，現在可能不來了。

最近韓國瑜提出城市稅概念，只要不是中華民國國民，「外地來的、包括香港澳門等地，可能會收100元城市稅」。有中國網友就跑到韓國瑜粉專留言，表示她看到韓國瑜勝選，本來已計畫下個月要到台灣自由行、在高雄多待幾天，「但看您這兩天說要收城市稅，我又猶豫了。」

該中國網友隨後質問韓國瑜，高雄「到底有什麼資本收這個稅呢？有名山大川？有舉世聞名的景點嗎？似乎都沒有」。她又提到，高雄觀光局長潘恆旭曾說，不要低價團、只要高價的自由行，她認為，作為幾乎年年都來台灣的自由行中客，「我想說我們不是凱子，有錢、但人不傻，希望您好好考量下，謝謝。」

此留言引來許多討論，有台灣網友就反擊，因為一天20元人民幣就批評一堆，「你是真的假的啊！」、「沒錢不要出國，都有錢出來玩計較那幾百塊的稅金做什麼？」、「別人愛怎麼規定關你什麼事情？愛來就來，不來就不來。」

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