嘉明湖封山挨轟「把青山變黑山」 林管處：明年暫緩

2018-12-27 17:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東林管處連續4年對嘉明湖實施每年2到3個月的「靜山」，禁止入山，引發部分山友反彈，直指封山是「把青山變黑山」！今天相關單位與山友開會研商後，決議明年不實施靜山期，但會進行監測來修正管理方式。

嘉明湖國家步道為國內熱門登山步道，台東林管處以人潮造成周邊環境及步道的生態衝擊為由，從104年起每年初實施為期3個月的靜山期，今年則縮短為2個月，林管處特別召開嘉明湖管理的年度檢討會議，聽取山友建言。

外號「山羊」的邵定國指出，台灣很多高山都是不同原住民族群的聖山，政府也會拿山來做對外觀光宣傳，應透過教育方式，鼓勵民眾正當爬山，台東林管處卻以封山限制人民健康、自由的活動，這是反其道而行。

山羊說，林管處封山不讓民眾進去，說要降低人為生態干擾，但官方卻照樣辦活動及訓練，不申請也不付費，是兩套標準；事實上，多數愛登山的人會主動守護山林。

外號「指揮官」的天馬登山隊員曾天順則說，不反對冬天對嘉明湖封山，但時限應該縮短到1個月以內。

與會者並未完全反對管理單位實施靜山措施，但應在設施、步道沖蝕、動物行為改變等的監測數據資料佐證，台東林管處決定在未取得靜山共識前，明年將暫緩實施靜山。

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