趙雲救主、空城計 高中生改編成英語話劇

2018-12-27 23:53

〔記者楊金城／台南報導〕新營南光高中今天下午舉辦一年一度的英語話劇比賽，主題是經典名著或電影作品，學生首度將三國的故事，用英文來詮釋，像趙雲救主、關公過五關斬六將、空城計等故事改編成劇本搬上舞台。

這次英語話劇比賽，因應108課綱在高二上學期開設選修「世界劇場」的課程，結合社會科、藝術與人文科做跨領域的課程教學，上課時，歷史科老師向學生說明其歷史背景及這些作品之相關地理位置，再由英文老師引導同學發揮創意寫劇本。

高二7個班選定三國故事，各班從劇本、挑選演員角色、討論布景、製作道具和服裝、排演、音效配樂剪輯分工合作，並運用環保概念，利用廢棄的紙箱製作成超大豪華布幕，或包裝紙變化成絢爛奪目的服裝，全程英語的戲劇表演，展現學生的英語能力和創意。

林姓學生說，準備比賽讓學生學會團隊合作、時間規畫、善用有限資源等，享受在準備戲劇的過程和站在舞台的時刻，透過活動競賽，班級變得更加團結。

教務主任鄭喬分說，舉辦英語話劇比賽在提供學生展現英文學習成果及結合戲劇演出的一個平台，透過合作學習與表演方式，激發其學習動機與興趣，增進學生英文的聽、說、讀、寫及表演能力。

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