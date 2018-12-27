新北石碇泥畫屋佛陀雕塑 鳥獸齊赴禮拜

2018-12-27 17:12

〔記者黃昭國／新北報導〕台灣水泥畫的創始者楊敏郎，不但將「抹壁」功夫發揮到極致，還把鐵線或不鏽鋼等堅硬的建築材料藝術化，畫中畫、立體泥畫…讓人拍案叫絕，活化的雕塑藝術作品，件件都是獨一無二的作品，篤信佛教的他，花了近三年的時間把山居畫室的岩石神化、藝術化，佛陀立體泥畫雕塑將在明年春天竣工，作畫期間不可思議的事件傳開，訪客不斷。

50年前，楊敏郎在板橋四川路口開了家畫廊幫人畫肖像，30年下來，畫出肖像人頭畫總逾6千幅。20年多年前，體悟到土水師抹水泥的豪邁、灑脫，舉家遷居新北市石碇區筆架山下設立泥畫屋畫室，從事建材的藝術創作水泥畫、畫中畫、立體泥畫…. ，並自封「筆架山夫」，二度遷居現址（石碇區潭邊里外石崁1－1號）改名「山夫」。

七旬的「山夫」楊敏郎，畫中畫靈感取自佛家「空即是色、色即是空」的意念，因此他的作品，具有禪的意境外，還藏有多重的詩意與內涵，不會讓參觀者一目了然，但又非抽象派的畫作讓人摸不著畫意。

三年前，「山夫」在畫室旁的岩石上尋找思緒，發現與佛家的禪坐連通，加上篤信佛教的關係，決定在岩盤上用泥畫雕塑佛陀，利用白鐵網和鋼骨在像似佛身的岩石上塑出佛首、佛腳、佛手捻花，型成一尊大盤坐的佛陀像。這段為佛塑像期間，奇蹟般的事一再發生，令他揪感心。首先，原本佛像前方有一棵大楠樹，樹上每年都有一對藍鵲築巢繁衍下代，但大樹卻在佛陀開工後不久，因颱風來襲而坍倒，佛陀眼前因此不再礙眼，可以眺望筆架山與國道五，藍鵲在第2年春天則改在旁邊的大樹築巢。

更玄奇的是，在佛陀塑像成型後，有一隻台灣獼猴接連現身在佛像前的樹上，原本山夫以為牠是要來偷採果子吃，曾用沖天炮示警，但都趕不走，直到發現牠的動作像禮佛後，才明白彌猴是來朝聖的，為此山夫「開放」果園給山林動物分享。

不只獼猴、藍鵲來訪，大冠鷲也常造訪佛聖地，山夫說，「佛祖割肉餵鷹的故事」讓他印象深刻，因此特別觀察大冠鷲的動態，事後研判，大冠鷲翱翔巡視山林時，疑似佛前山夫雕塑的一隻老鷹太逼真，以為是有同類侵犯領地，才會經常在佛陀上空滯空與俯衝，鳥獸齊赴佛陀跟前，佛雕未完工，傳說已令人嘖嘖稱奇。

楊敏郎說，佛雕像不會開光，他傾向把祂當作藝術品，供大眾參觀，至於有人願意膜拜或禮讚，他都尊重，畢竟心中有佛最重要。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/