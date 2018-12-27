龍德造船投資10億打造「智慧造船廠4.0｣新廠房

2018-12-27 17:10

［記者江志雄／宜蘭報導］國內知名造船廠龍德造船公司今天在蘇澳港舉行第6廠開工典禮，投資10億元新建「智慧造船廠4.0」，打造高附加價值船艦，朝向世界級造船廠目標邁進。

龍德造船現有5個廠區，2016年底向基隆港務分公司承租蘇澳港公務船渠北側約6公頃土地，作為6廠預定地，歷經2年規劃後定案，6個廠區都位在宜蘭縣。

龍德造船公司表示，新廠區興建2棟「智慧造船廠4.0」廠房，採用最新造船技術，可上架1600噸，同時建造長100尺船艦4艘的生產能量，建造系統複雜又高附加價值船艦，每年產值估計30億元，增聘300名人力，帶動15億元周邊經濟效益。

基隆港務分公司蘇澳港營運處表示，龍德造船公司在蘇澳港區投資設廠，蘇澳可望晉升為高性能及高速船艇造船產業核心重鎮，港務公司會與宜蘭縣政府合作招商，促進國際商港與所在縣市整體發展。

宜蘭縣林姿妙縣長、立委陳歐珀、交通部航港局副局長劉志鴻、基隆港務分公司總經理劉詩宗、龍德造船董事長黃守真等人，到蘇澳港旅客服務中心出席新建廠房開工典禮，這項工程將在下個月動工，工期1年。

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