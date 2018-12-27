15萬捐鼓山國小少棒隊 陳致中和獅友募款圓他們的夢

2018-12-27 20:54

〔記者黃建華／高雄報導〕秉持關懷社會、照顧弱勢的精神，高雄市愛益獅子會第一副會長呂美慧發起，邀高市新科議員陳致中共同籌辦「募款圓夢社福計畫」，今募集15萬元贈給鼓山國小少棒隊，希望藉此向下扎根推廣體育風氣。

陳致中表示，此次共募集新台幣15萬圓夢社福金捐贈予曾經培育多位棒球國手、並多次於全國性少棒比賽中奪得佳績的高雄市鼓山國小少棒隊，用以營養補充、硬體設備更新、學業課後輔導以及外地比賽等經費，期盼能提升學習環境與訓練品質，並藉此凝聚社會資源，向下扎根推廣體育風氣，照顧每一位優秀認真的小小運動員。

陳致中表示，未來也會在議會為體育界發聲並盡心協助。

愛益獅子會會長謝坤庭亦表示，該會以愛心與公益之名創立，會持續辦理相關社服活動，並特別銘謝此次的協辦單位正友獅子會、多美獅子會、東耘營造工程有限公司以及贊助單位李娟珠獅友、高科大第一校區107級EMBA、朕鴻有限公司、深川鍋日式涮涮鍋一心店、玄山包材股份有限公司、黃媽媽早餐店、韓文敬泌尿外科診所及吳英元獅友，大力支持「募款圓夢社福計畫」，一同戮力於社會公益的推動與實行。

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