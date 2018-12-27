台南跨年三部曲 交管、接駁懶人包看這裡

2018-12-27 18:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南「跨年三部曲」每年都吸引許多人參加，台南市政府今天公布相關活動會場周邊的交通管制與疏導措施，供民眾提早因應。

12月31日跨年首部曲─北門井仔腳賞夕陽 ，當天下午2點30分起，南10路段實施交通管制，接駁車每10分鐘一班，視搭乘人數機動調整班次，接駁地點包括金稜宮前、水晶教堂、北門遊客中心廣場、西山村西保宮、泰安宮。

相關資訊可至雲嘉南濱海國家風景區管理處官網查詢。

二部曲─跨年晚會 於高鐵台南站前廣場舉行，高鐵載客區於12月31日中午12點開始至明年元旦凌晨3點止，由原武當路調整於歸仁大道（東側）。

晚會結束，散場動線採台39線（高鐵橋下道路）東西分流。會場周邊停車規劃有汽車5300席格位、機車5600席格位。高鐵免費接駁車也會從31日下午6點起加密服務。

另外，台鐵也配合活動，於元旦凌晨加開7班次區間車接駁。

相關交通資訊可上台南市政府網站首頁查詢。

三部曲─二寮迎曙光 ，新化、龍崎、左鎮南168區道（台19甲省道至南171區道），於元旦凌晨1點起至10點止交通管制，禁止路邊停車。

徒步區路段為左鎮、龍崎、關廟南162區道（南168區道至182市道），管制時段自元旦凌晨0點起至10鎮點止。

當天新化虎踞營區提供約385個汽車停車格與345個機車停車格，民眾需憑「入場票」進入停車場與所有活動場域。相關訊息請上西拉雅國家風景區管理處官網

查詢。

虎頭埤元旦升旗及健行活動於元旦凌晨1點起至10點交通管制，管制路段為新化區南175區道（南172區道至南168區道）。

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