桃園也驚見丟棄死豬 農委會：最高罰100萬！

2018-12-27 17:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情延燒，台灣國內雖然尚未傳出疫情，但是養豬業者紛紛把死豬往外丟，不只宜蘭、花蓮，桃園今天也發現死豬被丟在池塘邊，農委會防檢局說，檢驗結果最快明天出爐，呼籲業者不要隨意丟棄，否則面臨100萬元罰鍰。

本月19日，宜蘭縣五結鄉海邊有人發現死豬被棄置沙灘，25日在花蓮縣壽豐鄉，又有6頭死豬被丟棄在排水溝邊，昨天檢驗結果剛出爐，死因排除非洲豬瘟；不過，桃園今天又有死豬遭丟棄，防檢局說，桃園防疫單位已經到場處理，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，最快明天就能知道結果。

防檢局動物防疫組長徐榮彬說，前兩例飼主尚在追查中，也已經向各養豬業者一再呼籲不要隨意亂丟，豬隻異常死亡應該依照規定通報防疫機關，否則最高可處100萬元罰鍰，而且撲殺的動物不予補償，請大家要自主落實各項生物安全措施，確保自身財產及國內整體產業安全。

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