全國非洲豬瘟防疫演習同時 5件中國豬肉製品闖關挨罰

2018-12-27 17:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕昨天全國非洲豬瘟防疫大演習的同時，就有5件中國豬肉製品企圖闖關入台，各罰20萬元，更是提高首犯裁罰20萬元以來，最大量的一次。

農委會昨天舉辦全國非洲豬瘟緊急防檢疫模擬演習，選定高雄小港機場、屏東鹽埔漁港及崁頂焚化爐三區演練防檢疫流程，行政院長賴清德全程參與，但是就在全國演習的同時，又有5件中國豬肉製品企圖闖關，在海關被攔下各開罰20萬元。

從12月14日動傳法修正後，違規攜帶肉製品入境重罰1萬到100萬元，18日更調高裁罰基準，首次違規攜帶從5萬元調高到罰20萬元，而且第二次攜帶就罰100萬。農委會防檢局今天公布12月26日違規攜帶肉類製品來台的件數，又有5人攜帶中國豬肉製品來台，各被裁罰20萬元，

新罰則上路以來 裁罰36件

新罰則上路以來，違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉來台的裁罰案件共36件，其中只有1件來自匈牙利，其他全部來自中國，被裁罰20萬元的則有18件，5萬元的也有18件，而總裁罰案件數則有113件，包含來自其他國家的肉品。

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