專為銀髮族設計 新北市圖多款認證桌遊防老化

2018-12-27 21:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立圖書館淡水水碓與竹圍分館準備多款銀髮認證桌遊，12月初取得「融合遊戲認證」，讓長者透過玩具訓練大腦思考與肢體協調平衡，圖書館志工今天也帶著多組銀髮認證桌遊，至淡水「潤福中高齡專用住宅」社區，和24位阿公阿嬤一起玩銀髮認證玩具，各機構或社區未來也可以向淡水分館申請，讓志工帶著銀髮族遊戲至機構服務。

淡水分館主任吳齊航表示，淡水水碓與竹圍分館提供的銀髮認證遊戲，有專為銀髮長者設計的「吃遍（騙）台灣」桌遊、「達摩打老虎」敲柱子疊疊樂和「六色空間記憶棋」等，讓長者透過玩具訓練大腦思考與肢體協調平衡。

今天活動現場氣氛熱絡，驚呼聲此起彼落，長輩們玩得不亦樂乎，75歲的黃阿嬤說，小孩都很忙，自己要學會安排生活，和大家一起玩遊戲真的很開心；86歲的李奶奶說，非常喜歡今天圖書館帶去的銀髮遊戲以及射箭跟飛鏢，可以動腦與活動肢體，希望圖書館可以常常陪伴他們一起玩。

新北市立圖書館表示，繼新莊、鶯歌、土城親子分館後，12月再度完成淡水水碓與竹圍2間玩具圖書室的融合遊戲認證，提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、與親子等六種不同使用者的玩具服務，此外更針對高齡化需求，提供近百件銀髮認證遊戲，讓銀髮長者免費使用，鼓勵長輩們多動腦，刺激腦部，預防並延緩身體機能退化。

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