台中跨年唯一雙主場 伍佰獨家獻唱

2018-12-27 17:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市「2019跨年晚會」將以雙主場方式進行，市府今天召開記者會指出，將邀請數十組藝人輪番演出，其中，后里場為了落實環保理念，跨年倒數將上演摩天輪燈光秀，並由伍佰與China Blue陪民眾一起迎接新年的到來！

今年跨年晚會雙主場，台中現場「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」，30日、31日下午1時在圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉辦；后里現場「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」，31日晚上6時在麗寶樂園第二停車場舉行。

市長盧秀燕在記者會指出，台中市跨年晚會有王牌主持人阿Ken、王牌的承辦單位、王牌的卡司，包括伍佰、盧廣仲、安心亞、四分衛、八三夭、滅火器、麋先生、艾怡良等，也有不少台中獨立樂團參與演出，堅強陣容，歡迎踴躍到台中跨年。

「后里現場」將有搖滾天王伍佰陪倒數，壓軸演出則是金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子鼓鼓呂思緯陪大家迎新年；「台中現場」除堅強藝人卡司，更有在地樂團及日本、南韓樂團齊聚，規劃Flora、Green、Sound三大特色舞台，一起狂歡。

四分衛樂團團長虎神、主唱阿山表示，很開心能夠在台中的跨年晚會與在地樂團齊聚，既興奮又期待；安心亞也說，去年在台中跨年感受到大家滿滿的熱情，今年服裝設計特地選擇「透視風」，要再次帶給大家驚艷的感覺。

市府新聞局指出，「后里現場」將搭配亞洲指標摩天輪「天空之夢」，利用最新的擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目燈光秀，融入繽紛花卉意象，成為全台唯一的「跨年倒數燈光秀」，讓現場觀眾一飽眼福，共同迎接2019年的到來。

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