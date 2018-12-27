不甘鐵工廠人生！他奪亞洲油漆冠軍 高喊「我來自台灣」

2018-12-27 17:04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕藝校畢業生不甘人生於鐵工廠角落打鐵、電銲，苦練拿下亞洲青年油漆冠軍，獲獎時高喊「I’m from Taiwan！」

國際技能組織亞洲分會首屆亞洲技能競賽，上（11）月27日於阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，UAE）首都阿布達比舉辦，19國、203名選手參賽，中華藝術學校美術科畢業生劉峙亨拿下青年組競賽油漆裝潢（漆作）金牌，同時榮膺國家最佳選手，今天（27日）返校受到董事長呂惠美、校長吳梅嵩等師長及學弟妹熱烈歡迎。

國中畢業後，劉峙亨原要接下父親位於仁武區鐵工廠，休學一年終日打鐵、電銲，不甘人生被厚重生鐵、電銲閃光埋沒，在工廠角落度餘生，爭取進入中華藝校，3年苦練工藝出國比賽，打敗日本、韓國、印尼及馬來西亞等多國選手奪冠，獲獎時高喊，「I’m from Taiwan」，以家鄉為榮。

劉峙亨說，沒考上公立高中，一度以為人生就此黑白，在工廠拿鐵鎚、銲槍練基礎功，找出興趣，知道自己要什麼。

美術科主任李彥逸說，為了培養肌耐力與穩定性，劉峙亨每天騎腳踏車45分鐘，從仁武往返校區，而學校採購訓練設備，老師則研討上漆、鋪土研磨、石材臨摹等應賽特殊技法，3年後單項成績躍升全國冠軍、亞洲金牌。

阿布達比賽事期間，大會規定禁用研磨機，劉峙亨慣用研磨機節省處理塗裝時間，當下錯愕，穩定心情後持續參賽，而過程中他國選手不斷地交談、請益，也考驗專注與時間掌控能力，否則易遭影響導致作品瑕疵。

劉峙亨取得台北科技大學入學資格後，目前休學全力爭取2019年俄羅斯喀山第45屆國際技能競賽參賽資格，將繼續為國爭光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/