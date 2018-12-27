南投創客基地自製抓娃娃機 讓民眾玩免驚

2018-12-27 16:53

〔記者張協昇／南投報導〕國內近幾年來掀起一股夾娃娃風潮，夾娃娃機店如雨後春筍般出現，勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心暨TCN南投創客基地也趕搭流行，特别利用基地雷射雕刻機等設備，自行組裝1台抓娃娃機，每逢假日，吸引不少青少年玩免驚，該基地則是希望青少年能從中了解抓娃娃機的組成及操作，究竟須運用到那些知識、技術及設備？進而能對相關領域產生學習興趣，發揚創客精神。

許多民眾最近來到位於南投縣政府旁資訊大樓的南投創客基地，都會被1台外觀像電話亭的抓娃娃機所吸引，民眾如果有興趣，還可以不用花錢，無限次暢玩，當然，因為是免費，如果抓到娃娃，並不能帶回家。

南投創客基地業務督導員蔡名桂表示，創客基本精神就是藉由彼此分享技術、交流思想，進而激發每個人的創造力，由於時下許多青少年對抓娃娃機有濃厚興趣，該基地遂自行組裝1台抓娃娃機，讓民眾體驗，機檯側邊還特別貼了11張簡介，說明該抓娃娃機是如何組成，包括簡易電學原理整合、以雷射雕刻機切割外觀木板，加上透過Arduino開發版控制機械手臂操作取物，主要目地的就是希望讓民眾，尤其是青少年，能從中了解1台抓娃娃機的組成及操作，究竟須運用到那些知識、技術及設備，進而學習創客精神。

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