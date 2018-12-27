新營專屬跨年音樂會 《超偶》新科議員也來開唱

2018-12-27 19:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南溪北新營也有專屬跨年活動，先是12月31日晚上7點在新營火車站前的跨年音樂會，直到晚上12點，接著元旦上午6點舉辦健走，曾參加《超偶》歌唱比賽的新科市議員沈家鳳，也是新營跨年音樂會演唱歌手之一。

新營跨年音樂晚會搭上非洲豬瘟防疫時事，取名「金豬報喜、諸（豬）事平安」防災防疫祈福跨年音樂會，新營區長魏文貴說，非洲豬瘟防疫已是國安問題，將豬瘟阻絕於境外，不僅是公部門的職責，更要讓全民了解防疫的重要性。

跨年音樂會邀請新營在地的磐果舞蹈團、樂活薩克斯風樂團演出，也邀請參加電視歌唱比賽的在地歌手如沈家鳳、黃世仰、顏溢志、尤美雪、林家男、王豔等人演唱，當晚也有摸彩，要送出12輛腳踏車等獎品。

新營跨年音樂會自2015年開始，由新營中營里長蔡牧謙發起舉辦，特地選在新營火車站前廣場演出，今年是第五年，他說，藉由舉辦跨年音樂會，傳遞喜悅氣氛，為新年祈福，也為活絡新營火車站周邊商機。

元旦健走 免費早餐+摸彩

新營青商會主辦的元旦健走，1月1日清晨6點在南瀛綠都心公園舉行，是連續舉辦26年的健走活動，會長吳盈勳說，明年是豬年，特別將健走路線規畫成豬的形狀，經過南瀛綠都心等特色景點，參加健走的民眾拍照標註新營青商及新營區公所，就送1組不鏽鋼吸管。當天還有免費早餐、表演節目，全程走完者還可參加摸彩，有液晶電視、小家電、20輛腳踏車等獎品。

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