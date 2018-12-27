造福慢飛小天使 醫師與企業捐贈早療娃娃車

2018-12-27 21:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕歲末年初，處處有溫暖，雲林虎尾若瑟醫院今天受贈一輛早療娃娃車，造福沿海地區的慢飛小天使。

虎尾若瑟醫院中醫部主任黃柏銘因自己是早產兒，能體會發展遲緩兒復健與學習的艱辛，今天以祖父、父親及他個人名義與端唯企業負責人陳泰祥捐贈早療娃娃車，造福慢飛小天使。

陳泰祥因親族中有孩子曾在若瑟斗六早療中心接受治療，非常重視發展遲緩兒童的學習，獲悉台西早療中心娃娃車使用年限已到，加上一輛娃娃車叫價超過130萬元，因此結合黃柏銘共同捐贈。

天主教若瑟社會福利基金會代理執行長林素鉁表示，雲林縣幅員遼闊，家中若有發展遲緩兒童，要送到寥寥可數的早療中心，堪稱療育之路迢迢，感謝長期關注並以中醫專業照顧早療兒童的中醫部主任黃柏銘醫師及愛心企業主。

黃柏銘強調，希望這輛交通車能讓在台西早療就學的孩子學習更順利，幫助那些沒辦法送孩子到中心的家庭，克服交通困難，把握孩子3歲前的黃金療育期。

今天的新車祝福禮，由天主教嘉義教區神父狄鐸主持祈禱禮，護佑駕駛員、隨車老師及小朋友行車安全、出入平安。

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