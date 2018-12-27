1200坪土地閒置多年 蘇治芬協助爭取活化

2018-12-27 17:41

［記者黃淑莉／雲林報導］台61線快速道路完工通車多年，雲林口湖段沿線有多處高架橋下空間閒置，立委蘇治芬今天邀集地方多位鄉代、村長及公路總局第五區養工處副處長陳錫恩會勘，爭取活化利用。

口湖鄉梧南村長李清南表示，口湖鄉立幼兒園對面的台61線高架橋下空間約有1200坪，完工後一直閒置至今，且泥土路面凹凸不平，遇東北季風期泥砂隨風揚起影響空氣品質及生活環境。

李清南說，橋下空間若能活化利用，做村民集會所、運動休閒區，可提供村民一處休憩地點，且可以改善閒置空間髒亂情況。

口湖鄉代會副主席李佳昌指出，下崙段橋下空間做了許多運動休閒設備，成為村民休閒好去處，而且由地方管理不用擔心遭人亂丟廢棄物。

陳錫恩表示，台61線椬梧段高架橋下口湖鄉公所申請設置停車場，預計明年3月動工，對於村民爭取活化用途，只要符合公路總局訂定「省道高架橋下空間土地申請使用處理原則」規範的用途，都可透過公所提出申請，公路總局基於敦親睦鄰都會大力支持。

蘇治芬強調，高架橋下空間閒置可能成為不肖份子傾倒廢棄物，加上欠缺管理雜草叢生，成為地方髒亂點，會協調各單位讓橋下空間成為離家近、好用、又免花錢的好所在。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/