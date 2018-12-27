醫病》糖尿病友停藥發燒昏迷 600醫護接力成功救命

2018-12-27 16:33

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市58歲簡先生有多年糖尿病史，卻自行停藥，感冒發燒病情加劇，到台中慈濟醫院掛急診時，檢查發現肝膿瘍，隨即昏迷。慈濟醫院醫護團隊以葉克膜搶救，跨14個醫療單位、動員逾600人次竭盡所能接力救命。簡男歷經3個月住院休養，康復出院，親自寫卡片給各科室醫護人員，感謝救命之恩，醫師指出，肝膿瘍患者約9成是糖尿病患，呼籲患者勿擅自停藥。

簡男感冒高燒到診所看診卻不見改善，緊急到慈濟醫院掛急診時昏迷，就此展開驚險的生命拔河。胸腔內科醫師陳立修說，簡男自行停用糖尿病用藥，以致原本在腸胃道中的細菌經血液被帶入肝臟，肝臟感染引發肝膿瘍，雖然感染科一開始就使用正確的廣效抗生素，但失控的血糖讓白血球跟免疫系統失去作用，後續併發敗血症且轉移成肺部膿瘍。

陳立修指出，肺膿瘍導致簡男兩側肺葉遍布20個大大小小破洞，超過肺葉面積一半以上，破壞肺部功能達6成，出現急性呼吸窘迫並引發嚴重肺部穿孔與氣胸，插管後用呼吸器幫忙，效能調到最大仍無法改善缺氧，靠心臟外科體外循環系統團隊放置葉克膜救命。

儘管簡男病情極不樂觀，但醫護團隊從未放棄，加護病房團隊每天不斷討論如何救治照護，隨著肺部功能漸漸平穩，葉克膜裝置10天後移除，進行氣切。經重症照護長達15天，簡男出現全身肌肉無力，甚至連一根小指頭都舉不起來，他清醒後以為成了廢人，還反問醫師「為何要救？」營養師、藥師此時介入提高營養加強機能，復健團隊在加護病房及早展開心肺復健訓練，訓練他重新控制自己的身體，一直進步到手腳稍微會動。

3個月後，簡男由耳鼻喉科醫師評估拿掉氣切管，平安回家，由復健科協助持續復健中。多名醫護忍不住眼眶泛淚、激動上前擁抱，直說「臨床上所有努力都值得了。」簡男親手寫多張謝卡，陳立修說，這張卡片擺在電腦桌上，時時刻刻提醒自己要守護生命。

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