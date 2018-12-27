抓到了！工廠偷排廢水入三峽河 最高可罰300萬

2018-12-27 16:13

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區三峽河畔日前被發現數十條死魚，疑似上游工廠偷排廢水造成，新北市環保局昨天（27）派員查獲德揚食品工廠將未經處理的強鹼性廢水直接排放入三峽河污染水體，依《水污染防治法》告發，最高可裁處300萬罰鍰。

環保局說，24日接獲三峽里長黃宗祥通報，派員初步檢驗水質，雖然未有污染行為或急毒性重金屬物質反應，但是稽查員觀察現場死魚、水質等研判污染非當下產生，懷疑是上游工廠偷排廢水所致。

稽查員接連2天清查三峽河上游可疑污染源，訪談周遭居民和散步民眾，鎖定10多家工廠，才發現三峽河支流三峽溪有混濁白色廢水排出，經量測pH值竟高達11.35，立即進廠稽查旁邊的德揚食品工廠。

現場查獲業者以強鹼氫氧化鈉清洗機具及地板，並將高鹼性廢水直接排放進溝渠最終流入三峽河，業者也坦言每日均會如此清洗地板及排放廢水，環保局依《水污法》第30條規定告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

環保局說，由於河川水流速度快，污染及死魚易被沖到下游等原因，是水污染案件稽查的困難所在，若民眾第一時間發現可撥打1999通報，也可經由「公害報報」App報案。

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