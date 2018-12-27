樹是生命、木是生活 台大實驗林、虎科大合作實踐成果展開幕

2018-12-27 17:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台大實驗林與虎科大能擦出什麼火花？

虎尾科技大學社會實踐中心教授林俊男運用台大實驗林提供的自然素材，創作出日常生活物件及雕塑作品，體現創作者濃濃的藝術涵養，顛覆一般人對木材質的創意思維，融合自然人文藝術，今天在該校藝文中心開展，讓人大開眼界。

虎科大與台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處，去年起合作推動建置農業生技檢驗平台，並提供雙方學生實習場域，林俊男以台大實驗林提供的自然素材，完成「樹是生命、木是生活」的創作並展出。

林俊男強調，創作的主要素材是木和竹，很多都是台大實驗林原本要棄置的「下腳料」，但透過各種媒材創作，首度嚐試呈現東方草書的線條，也能變身為生活中的用品及裝飾品，希望大家會喜歡。

今天開展，林俊男結合木頭、竹藝、石頭甚至是鋼鐵、金箔、樹脂等不同媒材創作，還能呈現出有如狂草文字的柔和，讓到場參觀者讚嘆不已，目前該展即日起到明年1月3日止，歡迎各界藝文人士及有興趣民眾前往參觀。

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