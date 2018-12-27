驚！桃園池邊發現死豬 桃市農業局採檢體送驗

2018-12-27 15:50

［記者許倬勛／桃園報導］中國非洲豬瘟疫情持續升溫，繼宜蘭、花蓮出現死豬遭棄置後，桃園又傳1頭死豬遭人棄置池邊，嚇壞附近農民，趕緊通報桃市府農業局到場處理，現已解剖採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，結果最快一天出爐。

死豬被人發現棄置在平鎮區快速路三段999巷內的水利池塘，沈姓農民說，昨天清晨下田澆肥時，看到一隻黑毛豬屍漂浮在池塘中央，當下想打撈卻苦無器具，今天中午再前往查看時，發現死豬已漂到岸邊，趕忙向民代求助。

市議員劉仁照今中午邀集動保處、水利會人員到場，動保處人員表示，先將豬隻打撈上岸後並解剖採樣送驗，為求慎重，現場已近行消毒，死豬不會就地掩埋，將暫時妥善密封保存，檢體送往農委會家畜衛生試驗所化驗。

動保處人員指出，感染非洲豬瘟死亡的豬隻，耳朵潮紅、背部有紅斑，解剖後臟器明顯腫大，現場發現的死豬與非洲豬瘟特徵不同，但仍得審慎處理。

劉仁照表示，池塘旁附近約200公尺處有養豬戶，經查訪後，對方強調每隻豬皆有列管，死亡或撲殺皆會向上級單位呈報，不清楚死豬從何而來。

劉仁照說，池塘北側上方有處小徑，為防止車輛、行人摔池內坡設有鐵絲網，但疑被人用利器剪破，不排除是不肖人士將死豬運往此處丟落，會請警方調閱監視器追蹤，循線找出丟棄死豬者。

動保處指出，丟棄病死豬者會依照違反動物傳染病防治條例，開罰5萬到100萬元，呼籲業者應自主落實生物安全措施，確保自身財產和國內整體產業安全，如發現場內飼養豬隻異常死亡，或疑似感染動物傳染病，應該立即通報動物防疫機關，民眾發現豬隻遭丟棄也可撥打0800-039131，通報防疫機關處理。

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