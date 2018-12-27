海青班中南區聯合畢典秀成果 靜宜大學登場

2018-12-27 17:06

〔記者張軒哲／台中報導〕第36期海外青年技術訓練班中南區聯合畢業典禮暨成果展於靜宜大學登場，來自12所大學、23個學科、617位的馬來西亞、印尼等國畢業生，以整體造型及主題走秀等動態表演；及烘焙、廚藝、機械、動漫設計、數位媒體、整體造型等靜態攤位展示，呈現2年學習成果，深獲與會嘉賓及畢業生家長肯定。

聯合畢業典禮由僑務委員會副委員長呂元榮、靜宜大學、弘光科大、屏科大、明道大學等12所學校的校長及師長，共同頒授畢業獎項及證書。靜宜大學校長唐傳義感謝學生家長對台灣教育的信賴，各校也不負使命，培育學生擁有好品格，及終身受用的一技之長，未來不論升學或投入職場，都能貢獻所學。

唐傳義勉勵畢業生「登高必自卑、行遠必自邇」，需腳踏實地，並具備專業技能、值得他人信任的操守，及更宏觀的視野與國際接軌，才能邁向成功之路！僑務委員會副委員長呂元榮恭喜畢業生，歷經2年充實的訓練與學習，學有所成，將展開新生活！僑務委員會於民國52年創辦「海外青年技術訓練班」，已培訓眾多海外優秀青年。大葉大學國際暨兩岸交流處處長陳美玲勉勵畢業生，要將兩年學習的技藝發揚光大，才能成就璀璨的人生！

靜宜美容科畢業生劉依鳳之前在馬來西亞知名藥廠擔任「營養產品顧問」。為結合保健品與美容彩妝的技能，她放棄穩定工作，到台灣圓夢。兩年期間，除精進美容、髮藝及彩妝知識及專業，也學習人際溝通，結識許多志同道合的好友。學成回國後，將利用所學專業，開設彩妝造型設計工作室，建立專業團隊，打造專屬品牌。

靜宜廚藝與餐廳管理科黃宏愿感謝校方規劃多元課程，及升學與證照的輔導！此次成果展以「宮」為主題，指導老師與團隊成員，共同尋找具歷史的中西宮廷膳食，並將傳統融合創新，成就美食新風貌，能結合理論與實務，也精進專業技術！

來自馬來西亞的弘光科大畢業生蔡勇杰表示，高中畢業後，曾從事麵包及餐飲相關工作，因此對烘焙產生興趣。就讀海青班期間，收穫很多，台灣有很多值得學習、創新的技術。崑山科大電子商務科張榗恒表示，他從不懂程式，到能獨立完成網頁，並具備基礎網站開發及多媒體網路行銷能力，很有成就感，期望未來發揮所長，擔任網頁設計師。

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