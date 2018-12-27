烏日「哩來愛閱館」社區共讀站 今啟用

2018-12-27 16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日區喀哩國小「哩來愛閱館」社區共讀站今天啟用，除了提供給小朋友優質的閱讀環境，也將在每週六開放給社區進入閱讀，成為書香滿溢的社區。

喀哩國小「哩來愛閱館」社區共讀站今天啟用，校長張秀娟、市議員吳瓊華等人一同揭幕，內部有1萬2千本藏書，有2間教室大，讓舊的閱覽室變成全新的「哩來愛閱，讓閱讀成為小朋友的習慣。

在今年初，喀哩國小參與教育部國教署校園社區化改造計畫，申請設置學校社區共讀站，獲得280萬元經費補助。在經歷無數次與設計師討論規劃之後，「哩來愛閱館」終於完工。

喀哩國小校長張秀娟表示，「哩來愛閱館」規劃設計概念是以「童話森林、圖書王國」為發想，結合喀哩國小有多棵百年老樹守護孩子們，校園綠意盎然、自然生態多元，名稱為「哩來愛閱館」的意思，就是台語的「哩來」，就是「你來」之意。

張秀娟表示，喀哩國小社區共讀站，本於取之社會，用之於社會，開放社區民眾在週六使用，同時也加入圖書志工，營造一個溫馨、優質的閱讀環境。

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