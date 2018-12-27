阿公阿嬤最愛「臭乳呆」台語 跨世代閱讀創作發表

2018-12-27 15:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你曾說故事給阿公阿嬤聽嗎？今天虎尾驛舉辦一場跨世代的台語閱讀創作成果發表，國小學童創作繪本後並且用台語說故事給阿公阿嬤聽，反倒阿公阿嬤「莫宰羊」大喊「聽嘸」，全場歡聲雷動。

母語是祖先一代一代傳遞下來的語言，是族群連結的重要脈絡，而雲林縣使用本土語言以台語為主，有趣的是阿公阿嬤們爲了跟孫子溝通很認真學國語、講台灣國語，虎尾安慶國小則是教孩子說台語，還以台語創作繪本，今天特別到虎尾驛巷弄長照站成果發表，用台語說故事給長輩聽。

8歲的吳崢用台語為92歲的程孔昭說故事，成了一世紀的對話，也讓到場參加的雲林縣府文化處長陳璧君驚嘆連連，感動安慶國小用心教孩子在生活中學習本土語言、創作本土語言故事，製成繪本，形成在地特有的本土語言教材，堪稱全國獨特，未來希望能大力推廣。

安慶國小校長李瑪莉指出，校方為為強化孩子在母語學習，提昇聽、說、讀、寫的基本能力及擴大參與層面，特別與雲林縣台灣悅讀人教育發展協會合作設計親子母語共讀、閩南語故事創作、閩南語故事繪本創作等培訓課程，並由台語文指導老師許立昌教導閩南語用字與發音、「螞蟻」老師指導故事創作，讓孩子在生活中學習本土語言，啟發創作。

小朋友和阿公阿嬤分享繪本創作，還輪流說故事，很多阿公阿嬤搞不清楚小朋友「臭乳呆」的台語說什麼，仍讓長輩開心不已鼓掌叫好，寫下一場歡樂的跨世代互動。

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