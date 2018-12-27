新北4國中小校園整修 經費有著落

2018-12-27 16:54

〔記者邱書昱／新北報導〕校園整治經費有著落！立法委員吳琪銘今天會同教育部國教署及體育署官員，前往三峽區、土城區年久失修的校園設備實地勘察，並向教育部爭取經費共計2000多萬元補助，讓學生能有完善的學習空間。

明德高中為三峽、鶯歌、樹林區唯一符合400公尺標準PU跑道，明德高中訓練組長張勝煇表示，跑道歷經20年的使用，PU表面很薄，日曬雨淋下已經看到瀝青面，且排水問題未改善，只要稍微飄雨就會造成積水，導致校隊學生練習時發生危險。

吳琪銘表示，操場整修預計花費2300多萬元，由教育部補助1400多萬元，今年可以發包完成，預計明年後學生就能有完善的田徑場。新北市議員彭成龍也說，將在議會審查預算時，和新任教育局長建議爭取經費。

同樣位在三峽區偏遠的民義國小也遇到類似狀況，水溝排水不良，導致大雨後會教室前面有小河的場景，吳琪銘指出，這次運動場整修及水溝整修，預計花費725萬元，教育部補助467萬多元。

另外，土城區的清水國小及中正國中部分，清水國小將有土城區第二座室內射箭場地；中正國中則是進行舞蹈教室的木質地板改善，吳琪銘表示，這4間學校的會勘，總共向教育部爭取2000多萬的預算，不能讓校園設備影響到學生的發展。

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