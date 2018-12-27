明年高雄燈會 移回愛河舉行

2018-12-27 16:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕原訂明年在高雄港棧庫群舉行的高雄燈會，配合新市府發展愛河觀光產業鏈，決定移回愛河舉行，並結合在屏東舉辦的台灣燈會以及佛光山燈會等3大燈會聯合行銷，愛河畔也將籌辦復古夜市。

將結合台灣燈會擴大行銷

往年高雄燈會大都在愛河舉行，根據舊市府規劃，明年2月9日至24日登場的高雄燈會，將首度移師高雄港棧庫群，但新市府上任後，決定再移回愛河舉辦。

新任觀光局長潘恆旭強調，巴黎有塞納河、倫敦有泰晤士河，愛河如果妝點起來，可以成為高雄的生命之河，未來將打造一條「愛與包容的愛河」，1年12個月的亮點不斷。

他強調，市長韓國瑜一直想推動愛河觀光產業鏈，從就職跨年到明年的愛河燈會，都在愛河舉行，燈會名稱為「愛河燈會金銀河」，利用光影倒映與火樹銀花，將愛河妝點得美輪美奐。

明年是台灣燈會30年來，首度在屏東舉行，分為大鵬灣主燈區、東港燈區、台灣燈區等，高雄愛河燈會也將搭順風車，結合台灣燈會、佛光山燈會等3大燈會聯合行銷，打造高屏燈會一條龍，吸引國內外遊客來高雄多住兩晚。

韓國瑜就職典禮選在愛河畔舉行，也是出自潘恆旭的點子，開放攤販擺攤的「愛河夜市」，人潮擠爆，替小攤商帶來一筆觀光財。

潘恆旭說，明年愛河燈會期間，也會搭配復古夜市，走懷舊風，讓都市民眾找回昔日的童趣。

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