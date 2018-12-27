操刀長榮機上睡衣 吳季剛：飛行本身就是時尚

2018-12-27 17:32

〔記者陳宜加／台北報導〕國際知名時裝設計師吳季剛首度跨界航空，與長榮航空合作，量身打造時尚睡衣。吳季剛說，5、60年代飛行本身就是一種時尚，期待重現飛行的高級感受，「睡衣也可以不那麼醜」。

曾兩度為美國前第一夫人蜜雪兒設計總統就職舞會禮服、多次為英國沒跟王妃打造專屬時裝的的吳季剛，在國際上已是設計大師。時尚睡衣以旅客搭機感受為主張，調整睡衣材質與厚度、選擇溫暖且平易近人的藍、灰色為主色系，加入亮黃、霓虹黃的美式跳色。

睡衣風格則融入精品洋裝的斜高領四扣設計，提供旅客依自身喜好，機能性調整領口高度與不同領口折法，共計3種尺碼。長榮表示，新款睡衣將從明年1月中旬起於全航線提供。吳季剛說，過去不少旅客不願穿睡衣，希望睡衣不只好穿，也讓旅客願意留在身邊。

吳季剛也說，設計生涯12年來，首度與航空公司合作，他自己最喜歡搭飛機，穿睡衣、看電影，真正擁有個人空間，他認為，飛行這件事在5、60年代，本身就是一種時尚，但7、80年代後反而被忘記，如今期待重現飛行的高級感受，機上的睡衣也可以不要那麼醜。

長榮表示，吳季剛設計睡衣將是長榮第三代，長榮第一代睡衣為自行設計，第二代與台灣設計師詹朴合作設計，共推出黑、藍兩種顏色，明年將進入第三代。

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