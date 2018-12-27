探索台灣文化色彩 「台灣色．感動生肖」220件作品驚豔高雄

2018-12-27 15:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由高雄市立美術館與學學文化創意基金會所共同主辦的「台灣色．感動生肖」展覽，匯聚12年以來極具特色的感動生肖藝術品共220件，帶領觀眾探索在地色彩，認同自然、土地、歷史與人文風貌，一窺台灣文化價值底蘊。

學學文化創意基金會自創立以來，推動台灣色彩美感教育將近11年之久，自2008鼠年起至2019豬年進行為期12年的「感動生肖藝術家彩繪」助學活動，每年以「生肖」為題，邀請藝術家創作素胚原型，再由台灣與國際當代知名視覺藝術、平面設計、建築設計、工業設計、插畫、舞蹈等藝術家及設計師，創作彩繪生肖藝術作品。

高市文化代理局長王文翠表示，學學文化創意基金會把「感動生肖藝術品」募款所得全數投入全國各縣市的台灣文化色彩教育課程，為台灣美學教育盡力，展覽期間跨越了農曆年節，十分適合闔家大小一同前往美術館看展。

學學文化創意基金會林伯實董事長表示，連續推動十二年「感動生肖藝術家彩繪」助學活動非常不容易，特別感謝172藝術家、115位收藏者，及全國各地藝術師資持續支持投入心力，使台灣文化色彩教育得以播種紮根，發芽成長。

為普及色彩教育，學學文化創意基金會從馬年開始，結合生肖概念推動「小感動生肖」教材，並與教育部合作「藝起來學學」色彩計畫，未來期盼續推動色彩教育，幫助全國1800校12萬名孩子有機會從藝術創作過程得到啟發，獲得鼓勵，找到自信，翻轉生命。

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