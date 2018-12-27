陪憨兒圍爐、發送紅包 土庫華聖大家庭幸福滿溢

2018-12-27 16:31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕歲末年初，愛心企業連續4年送愛到土庫華聖啟能發展中心，今天頂禾開發總經理林信成、金色大地總經理呂政璋、漢典食品總經理鍾紀銘攜手陪喜憨兒提前圍爐、發送紅包，讓華聖大家庭幸福滿溢。

頂禾開發、金色大地、漢典食品3家企業連續4年送愛到土庫華聖啟能發展中心，今年漢典食品準備豐盛的圍爐大餐讓憨兒大快朵頤，人人讚不絕口，雲林縣府社會處長林文志也到場致謝，大伙兒並為憨兒服務夾菜。

曾任雲林縣府農業處長的呂政璋指出，一般家庭逢年過節到餐廳享受圍爐是容易的事，但對於安置在一般社福機構的憨兒是很難擁有，他們是雲林旅外企業，為滿足憨兒們的渴望特別在華聖啟能發展中心舉辦愛心圍爐，和大家一起同樂，也為現場12月壽星慶生祝福。

天主教嘉義教區副主教吳終源也為大家飯前祝禱，並與近百名華聖師生一起圍爐品嚐豐盛而美味的佳餚，現場還有精彩光影互動表演，讓華聖憨兒大家庭提前歡度溫暖團圓年。

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