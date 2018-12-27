新南向專班淪外勞？ 醒吾科大緊急駁斥

2018-12-27 15:15

〔記者林曉雲／台北報導〕立委柯志恩今天質疑時踢爆，醒吾科技大學開辦新南向專班，竟讓學生淪為外勞，要求教育部正視。但醒吾科大今天下午赴教育部召開記者會緊急駁斥，副校長陳義文表示，該校沒有透過仲介招生，仲介進不了醒吾的大門，所有學生皆由醒吾科大與印尼官方或學校共同招生，一個學生要面試4次，大一生集體打工是學校協助學生賺取生活費，完全符合就業服務法等相關規定。

國安民說明，106學年秋季班資訊管理系共招收30位印尼學生，抵台之後由學校親自接機，安排學生入住學校的學生宿舍，學校絕對沒有透過仲介招生，印尼邦加政府也發出官方聲明書澄清，學校怎麼可能做違法或苛刻學生的事情？印尼學生打工沒有比一般本國勞工多，如果比一般勞工多才是剝削。

國安民說明，學校之所以會安排一年級印尼學生打工，是協助學生的生活費，打工是自願選擇，上工第一天勞健保備齊，如果學校不幫忙，仲介就會打上學生淪為打黑工，至少3天要在學校上課，學校更一人一天燒4800元，培育印尼學生的華語能力，2年級才有安排實習課程，20小時實習和20小時打工。

國安民表示，印尼邦加省長來台灣探視過這些印尼學生，表達如果不適應也可以回印尼，但當時沒有學生要回去，印尼學生們在大一時，依就服法規定有20個小時內的打工是完全合法，學校幫學生安排集體打工是自找麻煩，學校還出車費、一趟3500元。

陳義文表示，不僅如此，醒吾科大老師們都用愛陪同學生，甚至會借零用錢給學生週轉，在生活照顧上盡心盡力，例外默許學生可以依文化習慣在宿舍煮食，花10萬元幫學生徹底洗淨床單，天氣冷，每個學生發給帽T等等。

國安民表示，印尼學生需要禱告時間，不可上夜班，願意聘用這些學生，企業也作了很大的配合讓步，醒吾科大很感謝合作的企業，企業還出資免費租房給25位學生，企業是認同學校理念，認同教育部政策，讓這些印尼學生的人生可以從黑白變彩色，這麼大的上市公司可能為30位學生違法嗎？確實有3位印尼學生離開，但這是因為學生到課率不好。醒吾科大分三屆開辦13個新南向產學專班，越南和印尼共招收540人。

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